Torino si prepara a un ulteriore aumento delle temperature nei prossimi giorni, con un clima estivo che si farà sentire in tutta la città. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per domani, venerdì 13 giugno, e diamo uno sguardo alla tendenza per il weekend.

Mattino: cielo sereno e clima caldo

Al mattino, il sole continuerà a splendere, portando la temperatura a 22°C. La percepita sarà di 23°C e il vento soffierà da Est a 4 Km/h. L’umidità sarà del 59%, mentre lo zero termico scenderà leggermente a 4181 metri. Non sono previste precipitazioni.

Pomeriggio: sole pieno e temperature in aumento

Il pomeriggio sarà caratterizzato da un caldo intenso, con la colonnina di mercurio che raggiungerà i 33°C. La temperatura percepita sarà anch’essa di 32°C. Il vento sarà debole, proveniente da Nord-Est a 4 Km/h, e l’umidità si ridurrà notevolmente al 25%.

Sera: clima ancora caldo e qualche velatura

Le temperature si manterranno elevate anche in nottata, attorno ai 24–25°C, rendendo l’aria ancora umida e poco ventilata. Il cielo torinese si presenterà velato da qualche sottile nube alta.

Tendenza meteo

Sabato 14 e domenica 15 giugno la situazione sarà variabile. Le temperature si manterranno alte, con massime attorno ai 32–33°C, ma saranno possibili temporali nel pomeriggio. Lunedì, la tendenza dovrebbe proseguire lungo lo stesso schema, con condizioni calde e instabili.

