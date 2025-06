Ondata di caldo in Piemonte, punte anche di 34°C e bollino arancione

TORINO – Come avevamo già anticipato, un’area di alta pressione di origine africana sta interessando il Piemonte e da oggi è in intensificazione. Secondo le previsioni Arpa, infatti, ci attendono giornate tipicamente estive fino a sabato, con quota dello zero termico che si manterrà sui 4200-4400 m per le prossime scadenze e temperature ben al di sopra della media del periodo, con punte massime intorno ai 32-34 °C tra Astigiano ed Alessandrino.

Per questo motivo Arpa ha emesso un bollettino delle ondate di calore di livello 2 arancione valido per la giornata di domani e per il 13 giugno. Il bollino arancione indica un moderato disagio, con condizioni meteo che possono provocare rischi per la salute in particolare nei soggetti suscettibili.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese