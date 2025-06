Bruino, nuovo atto razzista contro spazi culturali: ARCI al presidio del 13 giugno

BRUINO (TO) – Dopo le svastiche e i simboli neofascisti comparsi nei mesi scorsi, un nuovo atto intimidatorio a sfondo razzista ha colpito la comunità di Bruino. Questa volta, un cartello con riferimenti alla cosiddetta “remigrazione” è stato affisso fuori dagli spazi che ospitano due realtà culturali molto attive sul territorio: la Libreria Belleville e il circolo Arci Hakuna Matata.

Il messaggio – che contrappone l’impegno per il referendum sulla cittadinanza a ideologie escludenti e xenofobe – ha destato forte preoccupazione tra cittadini e associazioni locali. Il gesto è stato definito un “ennesimo segnale d’odio” da ARCI, che ha immediatamente espresso solidarietà ai due presidi culturali e a tutta la comunità bruinese.

“Questi messaggi che diffondono disvalori e odio non vanno sottovalutati”, dichiarano Gabriele Moroni, presidente ARCI Valle Susa-Pinerolo, e Andrea Polacchi, presidente ARCI Piemonte. “Siamo da sempre impegnati nella promozione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza”.

Per reagire in modo visibile e partecipato, l’associazione ha annunciato la propria presenza al presidio antifascista di venerdì 13 giugno alle ore 18:00, davanti alla Libreria Belleville in via Roma 39.

“Saremo sempre accanto a chi è impegnato per la cultura, i diritti e la solidarietà”, ribadisce ARCI, “contro ogni forma di discriminazione, intolleranza e violenza politica”.

Il presidio del 13 giugno si preannuncia come un momento di mobilitazione importante per la comunità e per tutte le realtà democratiche del territorio. L’invito alla partecipazione è esteso a cittadini, attivisti e associazioni.

