Professione Orchestra 2025: il gran finale con l’Orchestra Sinfonica Rai e giovani musicisti in concerto

TORINO – Domenica 15 giugno alle ore 18:00, l’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino ospita il concerto conclusivo dell’ottava edizione di Professione Orchestra, il progetto di formazione orchestrale nato dalla collaborazione tra l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e la Fondazione Accademia di Musica di Pinerolo e Torino.

Sul palco, diretti dalla celebre Gianna Fratta, saliranno nove giovani talenti selezionati per affiancare i professori d’orchestra della Rai in un’occasione che unisce alta formazione e esperienza professionale.

Il percorso di formazione

Il progetto Professione Orchestra 2025 ha offerto a giovani musicisti una vera e propria esperienza “training on the job”, con lezioni individuali, prove di sezione, simulazioni d’audizione e partecipazione alle produzioni della stagione sinfonica Rai. I borsisti sono stati seguiti dalle Prime parti dell’OSN e ora concludono il loro percorso su uno dei palcoscenici più prestigiosi d’Italia.

I protagonisti e la direttrice

A esibirsi insieme all’Orchestra Rai saranno:

Janine Bratu (violino),

Elisabetta Vittoria Perri (flauto),

Valeria Benedetto e Luigi Cascarano (clarinetto),

Christian Pio Nese (ottavino),

Irene Pauletto (arpa),

Francesco Cavaliere (corno),

Davide Battista (tromba),

Giulio Rappa (timpani).

Sul podio la direttrice d’orchestra Gianna Fratta, già protagonista dell’edizione 2022 e Cavaliere della Repubblica Italiana per meriti artistici internazionali. Fratta ha collaborato con grandi orchestre internazionali come i Berliner Symphoniker e l’Orchestre National d’Île-de-France, lavorando con nomi come Martha Argerich, Gidon Kremer e Avi Avital.

Il programma musicale

Il programma celebra due grandi compositori francesi: Gabriel Fauré e Maurice Ravel, di cui ricorre il 150° anniversario della nascita. In programma:

Pavane op. 50,

Masque et Bergamasque op. 112a,

Pelléas et Mélisande op. 80a di Fauré,

Pavane pour une infante défunte e Le Tombeau de Couperin di Ravel, nella versione per orchestra.

Biglietti e trasmissione radio

Il concerto sarà registrato da Rai Radio3 e trasmesso in differita. I biglietti sono disponibili al prezzo simbolico di 5 euro, acquistabili online sul sito ufficiale dell’Orchestra Rai e presso la biglietteria dell’Auditorium Rai.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese