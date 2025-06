La Scuola Holden esprime “forte preoccupazione” per i due studenti torinesi arrestati al Cairo mentre cercavano di raggiungere Gaza

TORINO – La Scuola Holden ha pubblicato oggi (12 giugno) un comunicato in cui esprime forte preoccupazione per la situazione dei due attivisti torinesi (studenti della Holden appunto) arrestati al Cairo, prima che riuscissero ad unirsi alla Global March to Gaza.

Questa mattina, 12 giugno 2025, abbiamo appreso da fonti di informazione certe la notizia che uno studente e una studentessa iscritti al corso di laurea Academy, Andrea Usala e Vittoria Antonioli Arduini, sono stati fermati all’aeroporto del Cairo, mentre stavano cercando di unirsi alla marcia internazionale per Gaza. I due ragazzi fanno parte del gruppo che dal 19 maggio ha occupato con tende e bandiere piazza Castello e piazza San Carlo a Torino – ribattezzate simbolicamente Piazza Palestina – per tenere alta l’attenzione e chiedere giustizia per Gaza. Secondo le notizie che si hanno al momento è probabile che Andrea Usala e Vittoria Antonioli Arduini vengano espulsi dall’Egitto e rimpatriati in Italia. La Scuola Holden esprime forte preoccupazione per la loro situazione e auspica che con il contributo di tutte le autorità competenti la situazione si risolva nel più breve tempo possibile

