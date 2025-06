Per tutta la prossima settimana i treni Torino-Ventimiglia non fermeranno a Ceva e San Giuseppe di Cairo

TORINO – Da lunedì 16 a venerdì 20, cioè per tutta la prossima settimana, i treni regionali Torino – Ventimiglia e Fossano-San Giuseppe di Cairo non fermeranno nelle stazioni di Ceva e San Giuseppe di Cairo e passeranno invece per Alessandria. Ci saranno, per queste stazioni intermedie, dei bus.

Solo per la giornata di lunedì 16 giugno i bus non effettueranno la fermata di Cengio, per contemporanea indisponibilità della rete ferroviaria e stradale.

L’orario del bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale, con possibile aumento dei tempi di percorrenza. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani da assistenza.

La modifica alla viabilità è stata necessaria per alcuni lavori di manutenzione.

