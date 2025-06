CASTIGLIONE FALLETTO – Nei pressi dell’area dedicata alla raccolta del vetro e degli sfalci agricoli a Castiglione Falletto, erano stata abbandonata una decina di sacchi contenenti rifiuti di varia natura, tra cui taniche di fitofarmaci e fertilizzanti, materiali potenzialmente nocivi per l’ambiente e la salute pubblica.

L’amministrazione comunale di Castiglione Falletto, piccolo borgo situato nel cuore delle Langhe cuneesi patrimonio mondiale dell’Unesco dal 2014, ha identificato rapidamente il responsabile dell’illecito grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. La polizia locale, partendo dalla targa del furgone ripreso nelle immagini, è riuscita a risalire all’autore dell’abbandono.

Dopo un confronto con gli agenti, l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità. È stato quindi obbligato a rimuovere i rifiuti abbandonati e a conferirli correttamente presso un centro specializzato nello smaltimento di materiali pericolosi, sostenendone interamente le spese.

Il Comune ha inoltre comminato una sanzione economica severa, in linea con la gravità del gesto. “Si riscontrano ancora numerosi casi di scorretto smaltimento dei rifiuti – spiega l’amministrazione – con il deposito illecito di ingombranti, imballaggi, sfalci verdi, ramaglie e altri materiali in luoghi non autorizzati. Questo comportamento danneggia il nostro territorio e va fermamente contrastato.”

