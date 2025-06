Avigliana, inaugurato il nuovo Ufficio del Turismo: sinergia con Turismo Torino e Provincia

AVIGLIANA – È stato inaugurato oggi il nuovo Ufficio di Accoglienza e Informazione Turistica di Avigliana, ora ufficialmente gestito da Turismo Torino e Provincia, l’ente che coordina la promozione turistica della città di Torino e del suo territorio provinciale. Lo sportello si trova in corso Laghi 389, proprio davanti al Lago Grande, in una posizione strategica per intercettare i flussi turistici.

Presenti all’inaugurazione: Andrea Archinà, sindaco di Avigliana; Maurizio Vitale, presidente di Turismo Torino e Provincia; Sonia Cambursano, consigliera metropolitana con delega al turismo; e Marina Chiarelli, assessora regionale alla Cultura, Turismo e Sport.

Con un’immagine completamente rinnovata, lo spazio si propone come punto di riferimento per turisti italiani e stranieri, ma anche per cittadini e operatori locali. Avigliana, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano per il triennio 2024-2026, potrà così contare su una vetrina in più per promuovere il suo centro storico medievale, il parco naturale, i percorsi outdoor e le eccellenze culturali ed enogastronomiche. E non solo: grande attenzione sarà riservata anche ai collegamenti con il territorio della Valle di Susa e con luoghi simbolici come la Sacra di San Michele.

«Questo ufficio rappresenta un tassello fondamentale per costruire un’offerta turistica integrata e sostenibile per l’intera valle», ha dichiarato il sindaco Archinà.

Il nuovo Ufficio del Turismo sarà operativo tutto l’anno, con orari stagionali e personale multilingue. Tra i servizi disponibili: informazioni su itinerari, eventi, trasporti, enogastronomia locale, vendita di biglietti Trenitalia e Arriva, Torino+Piemonte Card, Welcome Tour, Abbonamento Musei, oltre alla gestione di visite guidate e raccolta di dati per la profilazione dell’utenza.

