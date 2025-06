Incendio in via Nicola Fabrizi a Torino: evacuato un palazzo, quattro intossicati dal fumo

TORINO – Intervento d’emergenza in via Nicola Fabrizi, a Torino, dove un incendio è divampato all’interno di un alloggio situato al secondo piano di un edificio di quattro piani.

I Vigili del fuoco sono arrivati tempestivamente con un massiccio dispiegamento di forze: sette squadre e oltre 20 operatori, supportati da due autoscale, sono al lavoro per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio.

L’intera palazzina è stata evacuata per precauzione. Quattro persone, rimaste esposte a una notevole quantità di fumo, sono state soccorse e affidate al personale sanitario. Al momento non si segnalano feriti gravi, ma le operazioni restano complesse e sono ancora in corso.

