“No King Day” a Torino: protesta degli americani all’estero contro Donald Trump

TORINO – Si chiama “No King Day” la manifestazione che oggi ha animato piazza Carignano a Torino, promossa dall’organizzazione Democrats Abroad, il braccio del Partito Democratico statunitense all’estero, per protestare contro il presidente Donald Trump nel giorno del suo 79esimo compleanno.

Cartelli, slogan e interventi al megafono si sono levati da Torino fino a Tokyo, passando per il Cairo e le città francesi, per denunciare quella che i manifestanti definiscono una deriva autoritaria e bellicista dell’attuale amministrazione USA.

Nel mirino della protesta anche il ruolo di Trump nei principali scenari di crisi internazionale: dal conflitto tra Iran e Israele, alla guerra a Gaza, fino alla tensione interna negli USA.

“No King Day” si è svolto in contemporanea in diverse città del mondo, un messaggio di dissenso globale per dire, secondo gli organizzatori, che “la legge deve contare più del potere individuale”.

