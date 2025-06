Uno scambio bloccato manda in tilt Porta Susa a Torino per due ore

TORINO – Un blocco ad uno scambio, un problema banale risolto in poco più di un quarto d’ora dai tecnici di Rfi. Eppure è bastato per mandare in tilt per due ore il traffico ferroviario a Porta Susa a Torino oggi pomeriggio.

L’inconveniente si è verificato alle 16.45 ed alle 17 il blocco era già risolto. Eppure in quel quarto d’ora sono svariati i treni che hanno accumulato ritardi fino a 40 minuti. Addiritttura cancellati i treni per Asti, Fossano e Cirié delle 17.48, 17.53 e 18.06.

La situazione è tornata pressocchè alla normalità intorno alle 18.30, anche se Rfi ha comunicato possibili disagi ancora fino alle 19.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese