E’ stata una giornata caldissima in Piemonte, temperature percepite fino a 44 gradi

TORINO – Come ampiamente previsto è stata una giornata estremamente calda in tutto il Piemonte. Le temperature massime sono arrivate a 37 gradi e le minime della notte scorsa in alcune zone (come il centro di Torino) non sono scese al di sotto dei 25.

Se però consideriamo le temperature percepite la situazione è stata ancora più difficile. I tassi di umidità hanno spinto l’indice di calore anche oltre i 40°C con punte addirittura di 42-44°C tra l’Astigiano e l’Alessandrino.

A Torino le alte temperature (e l’uso intensivo dei condizionatori) hanno causato diversi blackout elettrici in diverse zone. Il più serio questa mattina ha colpito più di 10mila utenze, bloccato la metropolitana e fatto saltare i semafori.

Nell’immagine del Centro Meteo Piemonte a sinistra le temperature effettive, a destra le temperature percepite.

