Tornano i treni diretti dal Piemonte alla Riviera romagnola: al via i “Regionali del Mare”

TORINO – Anche per l’estate 2025 sarà possibile raggiungere la Riviera romagnola direttamente dal Piemonte grazie al ritorno dei “Regionali del Mare”, i treni del fine settimana che collegano Torino, Asti, Alessandria con le principali località balneari dell’Adriatico.

A partire da sabato 15 giugno, saranno attive quattro corse giornaliere nei weekend: due treni partiranno da Torino Porta Nuova alle 6.20 e alle 7, con fermate intermedie ad Asti, Alessandria e arrivo a Pesaro entro le 12.30. I rientri sono previsti nel tardo pomeriggio, con arrivo a Torino entro le 20.45 e le 21.15.

Fermate nelle località balneari più amate

I Regionali del Mare faranno tappa in alcune delle destinazioni più frequentate della Riviera: Rimini, Riccione, Miramare, Misano Adriatico e Cattolica. Gli orari completi sono consultabili sul sito di Trenitalia.

Treni Rock: sostenibili, comodi e spaziosi

I convogli utilizzati saranno i Rock a doppio piano, moderni e capienti, con 600 posti a sedere, spazi per biciclette, prese elettriche, aree bagagli e punti di ricarica per dispositivi elettrici. Sono anche eco-friendly, consumano il 30% in meno di energia rispetto ai modelli precedenti e sono riciclabili al 97%.

Una formula vincente

Nel 2024 il servizio ha registrato oltre 95.000 passeggeri, con quasi 14.000 provenienti dal Piemonte, confermando il gradimento del pubblico. Nato nel 2022 da una collaborazione tra le Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna, il progetto è finanziato interamente dalla Regione Emilia-Romagna.

