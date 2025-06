Aggressione al pronto soccorso di Borgomanero: paziente tenta di colpire il personale sanitario

NOVARA – Nella notte tra venerdì e sabato al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità di Borgomanero. All’arrivo di un’ambulanza, un paziente trasportato per accertamenti ha iniziato a scagliarsi contro il personale sanitario, tentando di aggredire alcuni operatori in servizio.

Fortunatamente, l’intervento tempestivo della guardia giurata in servizio ha evitato il peggio. L’uomo è stato bloccato prima che potesse colpire qualcuno e poi consegnato alle forze dell’ordine, giunte pochi minuti dopo.

L’episodio ha suscitato l’immediata reazione dei sindacati. Mattia Rago, della Cisl, ha sottolineato come “solo grazie alla prontezza della guardia si è evitato che la situazione degenerasse”, ribadendo la necessità di rafforzare il servizio di sicurezza con almeno due addetti fissi nei presidi ospedalieri, specie in contesti delicati come i pronto soccorso.

Rago ha anche ricordato che “a Novara il nuovo bando per l’assegnazione della vigilanza non è ancora stato attivato” e che un potenziamento del personale di sicurezza è previsto, ma ancora non operativo.

“Non si può attendere che accadano episodi spiacevoli per intervenire”, ha concluso il rappresentante sindacale, sollecitando l’ASL a prendere misure concrete per garantire l’incolumità del personale e dei pazienti.

