Ancora blackout a Torino, Porta Palazzo senza corrente per tutto il pomeriggio

TORINO – Un weekend davvero di passione per Torino a causa delle temperature elevate. La giornata caldissima di ieri si è ripetuta, in maniera meno accentuata oggi. E come ieri c’erano stati diversi blackout in città, anche oggi a macchia di leopardo i quartieri cittadini sono rimasti senza corrente.

La situazione più difficile della domenica si è verificata nell’area di Porta Palazzo e corso XI febbraio, rimasti senza corrente praticamente per tutto il pomeriggio. In alcune zone il blackout è durato 5 ore con le conseguenze facilmente ipotizzabili su bar e locali con merce deperibile.

