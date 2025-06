Ancora fiamme a Torino: incendio in un alloggio di via Crevacuore, residenti soccorsi dai vigili del fuoco

TORINO – Nel quartiere Parella a Torino, dopo l’incendio di ieri, si è verificato un secondo rogo, questa volta in un alloggio di via Crevacuore. Le fiamme sono divampate per cause ancora da chiarire.

L’intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto con autoscale, ha portato alla chiusura parziale della strada, per permettere le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza dell’area. Alcune delle persone presenti nell’edificio sono state accompagnate all’esterno e affidate alle cure del personale sanitario.

Presenti anche le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’origine dell’incendio.

