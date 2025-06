Torino si accende con la musica di Radio Kiss Kiss: attese circa 10 mila persone in piazza Castello

TORINO – Torino si prepara a vivere una serata di musica, festa e spettacolo. Oggi è il grande giorno del concerto di Radio Kiss Kiss in piazza Castello, seconda tappa del tour nazionale dell’emittente partito da Napoli. A partire dalle ore 21, sul palco si alterneranno alcuni dei nomi più amati dai giovani: The Kolors, Baby K, Ghali, Gaia, Willie Peyote, Capo Plaza, Fred De Palma, Paola Iezzi, Coma Cose, Fabio Rovazzi, Planet Funk e Serena Brancale, che porterà in scena la sua “Anema e core”.

L’evento è gratuito, ma l’accesso è regolato da ticket: gli 8.000 tagliandi disponibili online sono stati polverizzati in soli dieci minuti durante il “ticket day”, mentre altri 2.000 sono stati distribuiti nel weekend dalle postazioni live in piazza.

L’intera area del centro storico è stata sottoposta a una serie di misure straordinarie di sicurezza e viabilità.

Dalle prime ore del mattino sono scattati anche i divieti di sosta e di vendita da asporto di bevande in vetro, metallo o con gradazione superiore ai 21°. Chiusi in anticipo anche alcuni musei, come Palazzo Madama e in parte i Musei Reali.

Lo spettacolo sarà trasmesso in diretta su Radio Kiss Kiss e su Kiss Kiss TV (canale 158).

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese