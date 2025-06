Lunedì 16 giugno allerta gialla per temporali su tutto il Piemonte

TORINO – Il caldo comincerà da domani a mollare la presa sul Piemonte dopo questa prima ondata estiva. La caldissima giornata di ieri ha lasciato spazio oggi a temperature leggermente più moderate ulteriormente in calo per domani, quando l’allerta per le ondate di calore scenderà a livello 1 – giallo.

Restra invece alta l’attenzione per rovesci e temporali. Oggi pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulla fascia montana e pedemontana alpina in possibile transito sulle pianure in serata, fenomeni localmente anche forti con nubifragi, grandinate e raffiche di vento. Attenuazione da stanotte, ma fino a domani mattina possibili rovesci e temporali sparsi su pianure e al confine con la Liguria, localmente moderati. Dal pomeriggio stabile salvo deboli rovesci sulle Alpi e rinforzi di vento sul settore nord. Per questo domani Arpa ha diramato allerta gialla praticamente su tutta la regione.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese