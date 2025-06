Radio Kiss Kiss incontra il sindaco Lo Russo: «Torino vi accoglie a braccia aperte»

TORINO – Alla vigilia del concerto gratuito organizzato da Radio Kiss Kiss in piazza Castello, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha incontrato lo staff dell’emittente all’interno di Casa Kiss Kiss, lo spazio temporaneo allestito nel cuore del centro cittadino. L’intervista in diretta con Marco e Raf ha segnato l’inizio simbolico di un fine settimana dedicato alla musica e alla partecipazione collettiva.

Nel corso del collegamento, il sindaco ha ringraziato Radio Kiss Kiss per aver scelto Torino come seconda tappa del tour nazionale, dopo Napoli, e ha visitato personalmente il Villaggio Kiss Kiss e il palco.

Durante l’incontro, Lo Russo ha condiviso anche alcuni momenti personali legati alla musica, ricordando il concerto degli U2, suo gruppo preferito, e l’esibizione di Vasco Rossi, al quale ha consegnato il gagliardetto della città: «Vasco ha un legame speciale con Torino», ha ricordato.

Radio Kiss Kiss ha ricambiato con affetto l’ospitalità torinese. Gli speaker Marco e Raf hanno sottolineato la calorosa accoglienza ricevuta e l’entusiasmo riscontrato in città: «Torino ha tanta voglia di divertirsi, ci sentiamo a casa».

In chiusura, il sindaco ha anticipato anche il programma per la festa patronale di San Giovanni, il 24 giugno: «Ci sarà un grande concerto in piazza Vittorio e il tradizionale spettacolo pirotecnico sul Po. Sarà un evento da non perdere, vi aspettiamo».

