Sciopero dei trasporti a Torino il 20 giugno: garantiti solo alcuni servizi nelle fasce orarie protette

TORINO – Venerdì 20 giugno si preannuncia un giorno difficile per i pendolari torinesi e per chi si sposterà in città e in provincia con i mezzi pubblici. Il sindacato USB ha proclamato uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale, che coinvolgerà autobus, metropolitana e linee extraurbane gestite da GTT.

Nel capoluogo piemontese e nella prima cintura il servizio sarà garantito solo nelle fasce di garanzia, ovvero dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 12 alle 15.

Per quanto riguarda i servizi extraurbani, compresa la linea bus cooperativa 3971 (Torino Rebaudengo–Ceres), i mezzi saranno in funzione dall’inizio del servizio alle 8 e poi dalle 14.30 alle 17.30. Negli altri orari, le corse potrebbero essere sospese, causando rallentamenti e disagi agli utenti.

GTT ha comunicato che, come previsto dalla normativa vigente, sarà completata ogni corsa già avviata al momento dell’inizio dello sciopero, ma ha anche avvertito che potrebbero verificarsi disservizi su tutte le linee coinvolte.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese