A Racconigi si favorisce l’inclusione linguistica un corso gratuito di italiano base

RACCONIGI – Nella chiesa sconsacrata di Santa Croce a Racconigi, si è appena concluso un corso gratuito di italiano di base, organizzato dalla filiale di Bra dell’agenzia per il lavoro Synergie Italia Spa in collaborazione con l’Informalavoro Racconigi. L’iniziativa, finanziata grazie ai fondi per la formazione continua messi a disposizione da FormTemp, offre a chiunque abbia voglia o necessità di avvicinarsi alla lingua italiana un primo percorso strutturato e accessibile.

Il corso per favorire l’inclusione linguistica

Il corso, articolato in 40 ore distribuite sulle mattinate di due settimane, è stato interamente gratuito per i partecipanti, che hanno potuto iscriversi attraverso una semplice registrazione presso l’Informagiovani di Racconigi. A guidare le lezioni l’insegnante Miriana, che ha accompagnato i corsisti in un primo approccio alla lingua, partendo dall’alfabetizzazione per arrivare alla comprensione e produzione delle principali strutture comunicative: dalle formule per presentarsi e raccontare la propria provenienza, all’uso dei verbi al presente indicativo.

Numerosi i partecipanti, tutti stranieri e di diverse nazionalità (dagli ucraini ai sudamericani oltre a qualche rappresentante del nord Africa), ai quali al termine delle lezioni è stato rilasciato un attestato di frequenza.

Il corso si inserisce nel più ampio impegno che il Comune di Racconigi sta portando avanti per rendere la città sempre più accogliente e capace di rispondere alle esigenze di chi la abita o vi arriva per iniziare un nuovo percorso di vita.

