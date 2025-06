Regala Sorrisi: 39 farmacie comunali di Torino e provincia coinvolte nella raccolta solidale per l’igiene orale

TORINO – Una settimana per regalare un sorriso, davvero. È partita oggi, lunedì 16 giugno, e proseguirà fino a domenica 22 l’iniziativa “Regala Sorrisi”, campagna solidale promossa da Banco Farmaceutico Torino OdV e Farmacie Comunali S.p.A., con il sostegno della Regione Piemonte, dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino e il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo.

L’obiettivo è semplice ma vitale: raccogliere prodotti per l’igiene orale – spazzolini, dentifrici, collutori – da destinare a chi non può permetterseli. Gli articoli donati saranno distribuiti a 11 enti del Terzo Settore che operano sul territorio per contrastare la povertà sanitaria, un fenomeno che coinvolge oltre 32.000 persone solo a Torino e provincia.

Le farmacie aderenti

Sono 39 le farmacie comunali coinvolte, distribuite tra Torino, Chieri, Mappano e San Maurizio Canavese, dove i cittadini possono acquistare e donare i prodotti a prezzi calmierati (spazzolino a 1 euro, dentifricio a 2 euro, collutorio a 3 euro, kit completo a 5 euro). La mappa completa delle farmacie partecipanti è disponibile qui su Google Maps.

Tra le farmacie aderenti a Torino si segnalano, ad esempio, le sedi di via Cibrario, corso Regina Margherita, corso Dante, via Orvieto, e molte altre presenti in tutti i quartieri, da Mirafiori a Barriera di Milano, da Santa Rita ad Aurora. A Chieri è attiva la farmacia di via Vittorio Emanuele II, mentre a San Maurizio Canavese e Mappano si può partecipare tramite le rispettive farmacie comunali centrali.

I numeri della povertà sanitaria

Durante la Giornata di Raccolta del Farmaco 2025, gli enti convenzionati con Banco Farmaceutico hanno espresso la necessità di quasi 30.000 prodotti per l’igiene orale, con una richiesta crescente soprattutto per dentifrici, spazzolini e paste adesive per dentiere. La raccolta “Regala Sorrisi” punta a coprire parte di questo fabbisogno.

Gli enti beneficiari dell’iniziativa includono realtà come Asili Notturni Umberto I, Sermig, Caritas Torino e Ivrea, Croce Rossa di Susa, Misericordes OdV, e Camminare Insieme OdV, molte delle quali sono parte del coordinamento “Odontoiatria Sociale in Rete”, un progetto nato nel 2015 in collaborazione con la Città di Torino. Solo nel 2024, questa rete ha garantito oltre 10.700 prestazioni odontoiatriche gratuite, con ancora 1.000 persone in lista d’attesa.

Le dichiarazioni

«Siamo da sempre attenti ai bisogni che il territorio esprime – spiega Cristiana Pensa, Presidente di Banco Farmaceutico Torino OdV – e la necessità di beni per l’igiene orale è sempre più trasversale. Regala Sorrisi è un esempio concreto di come i cittadini possano dare un aiuto vero, con una piccola spesa ma grande impatto».

A sottolineare il valore della collaborazione pubblico-privato anche Davide Cocirio, Amministratore Delegato di Farmacie Comunali Torino S.p.A.: «La salute orale è spesso trascurata, ma è fondamentale. Con questa seconda edizione, vogliamo sensibilizzare e contribuire in modo tangibile al benessere di chi vive situazioni di fragilità».

Un piccolo gesto, un grande aiuto

L’iniziativa rientra nell’azione più ampia che Banco Farmaceutico Torino conduce dal 2003 contro la povertà sanitaria. Solo nel 2024, gli enti sostenuti hanno ricevuto donazioni di farmaci e dispositivi sanitari per un valore complessivo superiore ai 3 milioni di euro.

Banco Farmaceutico collabora con la Città di Torino per il Piano di Inclusione Sociale, sviluppando progetti che hanno come beneficiari gli Snodi di Torino Solidale e l’approvvigionamento di beni per la prima infanzia e per l’igiene personale e orale delle famiglie. È anche partner attivo del Coordinamento di Odontoiatria Sociale con cui lavora in sinergia per provvedere alla necessità di beni di igiene orale dei suoi componenti.

