Bruino: un operaio è morto dopo essere stato investito da un camion

BRUINO – Non c’è stato nulla da fare per l’operaio rimasto vittima di un incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi in via Rivalta.

Secondo quanto si apprende, l’uomo è stato investito da un camion, forse lasciato senza freno a mano proprio dalla vittima stessa. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari con l’elisoccorso che però hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo.

Presenti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Grugliasco Allamano, che hanno estratto la vittima da sotto il mezzo pesante, i carabinieri della stazione di Piossasco per i rilievi del caso, e gli agenti della polizia locale. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza del mezzo.

Sono in corso le indagini per stabilire quanto accaduto.

Notizia in aggiornamento

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese