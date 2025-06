Esce a Natale l’edizione ufficiale di Monopoly Torino e c’è anche Quotidiano Piemontese

TORINO – Atteso da anni dagli appassionati dei giochi in scatola e dagli amanti del Monopoly, esce finalmente a fine 2025 l’edizione ufficiale di Monopoly Torino. Realizzata da Delta Pictures su licenza Hasbro Winning Moves e distribuita da Karma, Monopoly Torino celebra le eccellenze del territorio torinese in un formato bilingue italiano/inglese.

Monopoly è il gioco da tavolo più venduto e giocato al mondo, con oltre 1 miliardo di giocatori in 114 paesi e tradotto in 47 lingue. La nuova edizione è dedicata interamente alla città di Torino, in un omaggio al suo fascino, alla sua storia, alle sue imprese e alle sue eccellenze culturali e industriali. Realizzato in italiano e inglese, il gioco punta a far scoprire il territorio e le eccellenze di Torino ad un pubblico di giocatori internazionale.

Il tabellone, i contratti e le carte di gioco sono stati completamente personalizzati per riflettere lo spirito di Torino, valorizzando i suoi luoghi simbolo, la sua architettura, le sue aziende storiche e le sue eccellenze gastronomiche e culturali.

Quotidiano Piemontese è il giornale di Monopoly Torino

La redazione di Quotidiano Piemontese è particolarmente lieta di annunciare di essere partner del progetto e di comparire quindi nel gioco come il giornale quotidiano di Monopoly Torino. Scoprirete sul tabellone e tra le carte in quali modalità il vostro giornale preferito contribuirà al gioco in maniera effettiva.

Il progetto Monopoly Edizione Torino è stato realizzato da Delta Pictures su licenza ufficiale Hasbro Winning Moves, con distribuzione affidata a Karma. Il main sponsor dell’edizione è Banca Sella, da sempre attenta alla valorizzazione dei territori.

Hanno aderito le seguenti aziende e istituzioni:

Autoingros, Biauto, Città di Torino, Italgas, Kappa FuturFestival, Lavazza, Yoyomove, OGR, Oscalito, Penne Aurora, Prono 1897, Quotidiano Piemontese, Reale Group, Regione Piemonte, Salone Auto Torino, Torino Magazine, Turismo Torino e Provincia.

Monopoly Edizione Torino sarà disponibile da fine anno 2025 nei migliori negozi di giocattoli, centri commerciali, librerie e online sul sito ufficiale: www.monopolytorino.it

