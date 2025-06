Mario Fioretti é il nuovo allenatore della Bertram Derthona basket

La Bertram Derthona Basket ha ufficializzato l’atteso arrivo di Mario Fioretti come capo allenatore della squadra bianconera per i prossimi due anni, fino a giugno 2027.

Fioretti é alla prima esperienza come capo allenatore, ma ha una lunghissima esperienza come allenatore del settore giovanile e prima squadra dell’Olimpia Milano.

Il Comunicato della Bertram Derthona

Bertram Derthona Basket è lieta di comunicare l’ingaggio di Mario Fioretti come capo allenatore della squadra bianconera per i prossimi due anni, fino a giugno 2027.

Con il club dei Leoni il tecnico bergamasco, 52 anni da compiere a settembre, farà l’esordio alla guida di una panchina dopo 22 anni di permanenza tra settore giovanile e prima squadra dell’Olimpia Milano, di cui è stato storico assistente di diversi allenatori, con quello appena concluso al fianco di Ettore Messina come rapporto più lungo. Ora lo sbarco a Tortona per una nuova sfida da vivere con rinnovato entusiasmo e responsabilità dopo tante stagioni di successi con la squadra milanese.

Classe 1973, laureato in Economia, dopo le prime esperienze da allenatore nelle giovanili delle società della sua città di origine, Mario Fioretti ha iniziato la sua lunga carriera nel 1999 negli Stati Uniti in una squadra di college e con un coach entrambi iconici, gli Indiana Hoosiers di Bobby Knight. Nel 2003 l’arrivo all’Olimpia Milano, con la quale ha collezionato un palmares lunghissimo: 6 Scudetti (compreso quello della terza stella dei biancorossi), 4 Coppe Italia e 5 Supercoppe italiane, l’ultima delle quali dello scorso settembre è stato anche l’ultimo trofeo alzato dal neocoach tortonese, che vanta pure la partecipazione alla Final Four di Eurolega del 2021. In carriera per lui anche l’esperienza da assistente della Nazionale Italiana.