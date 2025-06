Scontro sulla tangenziale di Alessandria: coinvolte cinque auto e una moto

ALESSANDRIA – Oggi, mercoledì 18 giugno, lungo la strada statale 30, si è verificato uno scontro che ha coinvolto sei veicoli: cinque automobili e una moto.

Il sinistro è avvenuto nel tratto compreso tra l’uscita in zona D3 e il centro commerciale Panorama, in direzione del centro città. A riportare le conseguenze più serie è stato il motociclista, soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale: le sue condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazioni.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che hanno eseguito i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e regolato la circolazione.

La viabilità ha subìto rallentamenti solo nella corsia verso Alessandria, mentre quella in direzione opposta è rimasta scorrevole.

