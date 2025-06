Chi è Nicola Bolla, lo scultore di Saluzzo la cui sedia di Van Gogh è stata distrutta da un turista a Palazzo Maffei di Verona

SALUZZO – Il video lo avete visto tutti, probabilmente lo ha visto tutto il mondo. Una coppia di turisti si avvicinano alla “Sedia di Van Gogh” dello scultore saluzzese Nicola Bolla esposta a Palazzo massei a Verona, scattano dei selfie mentre fingono di sedersi, poi l’uomo decide di sedersi veramente e la sedia si piega implacabilmente sotto il suo peso. Un danno incalcolabile fortunatamente già fatto riparare dal Museo, che ha riportato la sedia al suo posto e mostrato nel video diventato presto virale quanto accaduto, come monito per tutti.

Vi riproponiamo il video del turista che distrugge la “sedia di Van Gogh”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Palazzo Maffei Casa Museo (@palazzomaffeiverona)

Chi è Nicola Bolla (la sua serie Vanitas)

Quello che forse non tutti hanno colto è che quanto accaduto alla “Sedia di Van Gogh” è in fondo proprio il motivo per cui la sedia è stata creata da Nicola Bolla, sculture di Saluzzo che vive e lavora tra il cuneese e Torino. La sedia fa infatti parte della serie “Vanitas“, che raccoglie un gruppo di opere realizzate da Bolla in cristalli Swarowski estremamente delicate.

Bolla vuole così rappresentare la caducità dell’arte e della vita umana tutta. Oggetti ricoperti di cristallo, che brillano e si impongono alla vista ma che in realtà sono molto fragili e facilmente distruttibili, come ha dimostrato la scellerata azone del maldestro turista.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese