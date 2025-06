Cinema all’aperto al Comala. Il programma dei film di giugno, luglio e agosto

TORINO – Continua la rassegna di cinema all’aperto al Comala. Dopo l’apertura di stagione con Psyco, di Hitchcock, la rassegna continua oggi fino ad arrivare a fine agosto. Gli eventi sono organizzati da TOHorror Fantastic Film Fest e Agenda del cinema Torino, l’ingresso è gratuito.

MARTEDÌ 17 GIUGNO, 21.00 – Comala

Che la mia voce sia un seme

Il tempo che ci rimane (2009, E. Suleiman, 105′)

La vita quotidiana di una famiglia palestinese dal 1948 a oggi attraverso diversi momenti storici.

GIOVEDÌ 26 GIUGNO, 21.00 – Comala

Come se non ci fosse un domani (2005, R. Cremona e M. Keffer, 90′)

Il documentario si focalizza su cinque attivisti, le loro storie personali e le motivazioni che li spingono a

mettersi in gioco per un futuro più sostenibile. A seguire incontro con lǝ attivistǝ di Ultima Generazione.

VENERDÌ 27 GIUGNO, 21.30 – Piazza Benefica

Fantastic Mr. Fox (2009, W. Anderson, 87′)

Una volpe astuta sfida tre agricoltori crudeli per proteggere la sua famiglia e la comunità animale.

DOMENICA 29 GIUGNO, 20:30 – Comala

In paradiso va tutto bene

Omaggio all’arte di David Lynch con musica dal vivo e cinema all’aperto.

LUNEDÌ 30 GIUGNO, 21.00 – Comala

In paradiso va tutto bene

Omaggio all’arte di David Lynch con musica dal vivo e cinema all’aperto.

MARTEDÌ 1 LUGLIO, 21.00 – Comala

In paradiso va tutto bene

Omaggio all’arte di David Lynch con musica dal vivo e cinema all’aperto.

La proiezione è preceduta dalla presentazione della rivista Strade Perdute.

VENERDÌ 4 LUGLIO, 21.30 – Piazza Benefica

La zona d’interesse (2023, J. Glazer, 105′)

La quotidianità apparentemente normale di una famiglia tedesca accanto ai crimini dell’Olocausto.

DOMENICA 6 LUGLIO, 21:30 – Comala

In the mood for love (2000, Wong Kar-Wai, 98′) edizione restaurata

Chow e Sue si avvicinano dopo aver scoperto che i rispettivi coniugi hanno una relazione.

LUNEDÌ 7 LUGLIO, 21.00 – Comala

Che la mia voce sia un seme

La storia dei tre gioielli (1995, M. Khleifi, 112′)

Due giovani palestinesi si innamorano tra i conflitti e i sogni di fuga da Gaza.

VENERDÌ 11 LUGLIO, 21.30 – Piazza Benefica

Foglie al vento (2023, A. Kaurismäki, 81′)

Due anime solitarie si incontrano per caso e cercano di trovare l’amore nella malinconia urbana.

LUNEDÌ 14 LUGLIO, 21.30 – Comala

Paradisi Artificiali vol.2

Her (2013, S. Jonze, 126′)

Il timido Theodore si innamora della voce di un’intelligenza artificiale complessa e sensibile.

VENERDÌ 18 LUGLIO, 21.30 – Piazza Benefica

Valzer con Bashir (2008, A. Folman, 90′)

Un ex soldato israeliano ricostruisce i propri ricordi repressi della guerra in Libano.

SABATO 19 LUGLIO, 21.30 – Comala

Paradisi Artificiali vol.2

Ghost in the Shell (1995, Mamoru Oshii, 83′)

Motoko Kusanagi, cyborg agente di sicurezza, è sulle tracce del pericoloso hacker “Burattinaio”.

SABATO 19 LUGLIO, 21.30 – Via Di Nanni

Manodopera (2022, A. Ughetto, 70′)

Il regista racconta la storia di emigrazione della sua famiglia attraverso la tecnica stop motion.

DOMENICA 20 LUGLIO, 21.30 – Comala

Paradisi Artificiali vol.2

Ex machina (2014, A. Garland, 108′)

Caleb, giovane programmatore,scopre di dover prendere parte a un affascinante esperimento.

LUNEDÌ 21 LUGLIO, 21.30 – Comala

Paradisi Artificiali vol.2

2001: Odissea nello spazio (1968, S. Kubrick, 149′)

Un viaggio nelle epoche della storia in cui l’umanità affronta l’ignoto tra spazio, tempo e coscienza.

GIOVEDÌ 24 LUGLIO, 21.30 – Comala

Paradisi Artificiali vol.2

Blade Runner (1982, R. Scott, 117′)

Il cacciatore di replicanti Rick Deckard è costretto a interrogarsi su cosa significa essere umani.

GIOVEDÌ 31 LUGLIO, 21.30 – Comala

L’attore non lascia tracce

Sette opere di misericordia (2012, G. De Serio e M. De Serio, 103′)

Due solitudini si incontrano in una Napoli sospesa. Il film è introdotto dagli autori e preceduto dalla presentazione di un volume dedicato all’attore Roberto Herlitzka a un anno dalla scomparsa, progetto critico- editoriale curato da Alessandro Amato, Fabrizio Dividi e Carlo Griseri per Agenda del Cinema Torino, in collaborazione con il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – Gruppo Piemonte e Valle d’Aosta.

SABATO 2 AGOSTO, 21.30 – Via Di Nanni

Barbie (2023, G. Gerwig, 114′)

Barbie lascia Barbieland per esplorare il mondo reale e scoprire cosa significa essere donna.

SABATO 9 AGOSTO, 21.30 – Via Di Nanni

I Croods 2 – Una nuova era (2020, J. Crawford, 95′)

La famiglia preistorica dei Croods affronta la sfida di convivere con una famiglia più evoluta.

SABATO 16 AGOSTO, 21.30 – Via Di Nanni

Prendi il volo (2023, B. Renner e G. Homsy, 82′)

Una famiglia di germani reali esce dalla noiosa routine dello stagno per mettersi in viaggio.

SABATO 23 AGOSTO, 21.30 – Via Di Nanni

Into the Wild (2007, S. Penn, 148′)

Un giovane abbandona tutto per vivere in solitudine nella natura selvaggia dell’Alaska.

