Controlli a tappeto nel quartiere Nizza Millefonti a Torino: quasi 30.000€ di sanzioni, sospese due attività

TORINO – Sanzioni per 29.910 € e sospensione di 2 attività: questo è il risultato di un controllo della polizia di Stato nell’area Nizza-Millefonti volto alla verifica dei titoli autorizzativi e che disciplinano i pubblici esercizi, che ha riguardato diversi esercizi commerciali della zona.

I controlli

L’attività, coordinata dal Commissariato di P.S. Barriera Nizza, in collaborazione con la polizia municipale e dell’Ispettorato del Lavoro di Torino, ha consentito di rilevare molteplici violazioni amministrative in alcuni dei locali controllati.

Sanzioni per quasi 8.000 € sono state elevate nei confronti di una pizzeria kebab di via Varazze, per carenze di natura amministrativa e igienico-sanitarie e per la mancanza del Documento Valutazione dei Rischi (D.V.R.). Per il locale è stata anche disposta la sospensione dell’attività.

Analogo provvedimento ha interessato un bar di corso Spezia, in cui è stata riscontrata la presenza di un lavoratore irregolare e la mancanza del DVR; oltre all’immediata sospensione dell’attività di somministrazione, sono state comminate sanzioni per 9000€.

Sempre in corso Spezia, all’interno di una pizzeria kebab, personale dell’Ispettorato del Lavoro ha riscontrato varie violazioni tra cui la presenza di un lavoratore irregolare, con conseguente sanzione di 7000 € per il titolare.

Sanzioni di importo inferiore hanno riguardato altri 4 esercizi commerciali della zona, risultati inottemperanti ad alcune norme a carattere amministrativo.

