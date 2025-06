Torino, bus della linea 43 finisce contro una cancellata: tre feriti lievi

TORINO — Attimi di paura nella prima serata di ieri, martedì 17 giugno 2025, a Torino, dove un autobus della linea 43 diretto a Moncalieri è finito fuori strada, schiantandosi contro la cancellata del CNR all’incrocio tra via Vigliani e via Formiggini.

L’impatto è avvenuto intorno alle 19:30. A bordo del mezzo viaggiavano diversi passeggeri, tre dei quali sono rimasti feriti in modo lieve. Soccorsi dal 118, sono stati trasportati all’ospedale Cto per accertamenti, ma nessuno di loro risulta in gravi condizioni. Fortunatamente, nell’incidente non sono stati coinvolti altri veicoli.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi del caso, insieme al personale della Gtt (Gruppo Torinese Trasporti). L’azienda ha aperto un’indagine interna per chiarire la dinamica dell’incidente.

Tra le ipotesi al vaglio, prende corpo quella di un possibile malore accusato dall’autista.

