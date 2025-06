Inaugurata la nuova sede dell’ITS Academy Agroalimentare Piemonte a Torino: un polo d’eccellenza per la formazione tecnica e l’innovazione nel settore agroalimentare

TORINO – E’ stata inaugurata ieri la nuova sede dell’ITS Academy Agroalimentare Piemonte, un importante traguardo che coincide con il decennale della Fondazione. La struttura, situata in via Pianezza 110 nel quartiere Lucento, rappresenta un moderno polo di formazione tecnica superiore dedicato al comparto agroalimentare e realizzato grazie ai finanziamenti del PNRR.

Il quartiere Lucento, tradizionalmente periferico, è oggi protagonista di un processo di rigenerazione urbana, favorito dall’insediamento di realtà impegnate nei settori della formazione e dell’inclusione sociale. La nuova sede dell’ITS si inserisce in questo contesto con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per l’innovazione, la sostenibilità e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale piemontese, valorizzando la vocazione agroalimentare del territorio.

Laboratori all’avanguardia e formazione pratica

La struttura è dotata di spazi didattici e laboratori tecnologicamente avanzati, progettati per un apprendimento pratico e mirato alle reali esigenze delle imprese. Tra le dotazioni più innovative figurano laboratori di trasformazione alimentare, serre automatizzate di acquaponica e aeroponica, un birrificio, laboratori di chimica e microbiologia, e strumenti digitali come un simulatore di guida per trattori 4.0 e droni per l’analisi dei dati agricoli.

L’offerta formativa, completamente gratuita e finanziata da Regione Piemonte – FSE+, Ministero dell’Istruzione e del Merito e dall’Unione Europea tramite NextGenerationEU (PNRR), propone corsi biennali post-diploma ad alta specializzazione tecnologica. Tra i percorsi disponibili figurano Gastronomo, Wine Marketing Manager, Enofood Experience Manager, Agricoltura di Precisione, Pastry Chef, Mastro Birraio 4.0 e LIDL Assistant Store Manager.

Un elemento distintivo è il coinvolgimento di docenti provenienti direttamente dal mondo produttivo, garanzia di una formazione costantemente aggiornata e orientata al mercato del lavoro. Inoltre, il piano didattico prevede 680 ore di stage, con opportunità anche all’estero grazie al programma Erasmus+, offrendo agli studenti un’esperienza concreta e qualificante.

Un progetto tra innovazione, sostenibilità e territorio

Silvio Barbero, Presidente della Fondazione ITS Academy Agroalimentare Piemonte, ha sottolineato l’importanza della nuova sede come “una tappa strategica, con laboratori e dotazioni tecnologiche pensate per rispondere alle esigenze di un settore in continua evoluzione. La tecnologia è al servizio di una formazione di qualità, capace di preparare i giovani a diventare protagonisti qualificati del sistema agroalimentare.”

Per Barbero, la sostenibilità rappresenta “non solo una competenza tecnica, ma un valore culturale fondamentale per affrontare le sfide della transizione ecologica.”

Anche Elena Chiorino, Vicepresidente e assessore alla Formazione della Regione Piemonte, ha ribadito il valore strategico degli ITS come “strumenti di alta formazione tecnico-professionale che rappresentano una leva di sviluppo economico, sociale e occupazionale per il territorio.” Chiorino ha definito gli ITS “una strada di eccellenza, non un’alternativa di serie B, e ha sottolineato l’impegno della Regione Piemonte nel valorizzare i giovani e la formazione come motori del futuro.”

Un omaggio a Flavio Repetto, simbolo di impresa e formazione

La nuova sede è stata intitolata al Cavaliere del Lavoro Flavio Repetto, fondatore del Gruppo Elah Dufour Novi, in riconoscimento del suo impegno nel settore agroalimentare e per il territorio. All’ingresso è stata collocata un’illustrazione del Cavaliere realizzata dall’illustratore Max Ramezzana, mentre nei corridoi sono esposti pannelli con frasi celebri e tappe professionali significative, tra cui una realizzata da Nicolò Taverna, allievo ITS.

Guido Repetto, Presidente del Gruppo Elah Dufour Novi e figlio di Flavio, ha espresso orgoglio e gratitudine per questa intitolazione: “Questa scuola rappresenta un’eredità viva del valore della conoscenza, strumento di sviluppo personale e collettivo in cui i giovani possono coltivare competenze, visione e responsabilità.”

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese