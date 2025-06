Due tamponamenti con 6 auto coinvolte, tangenziale di Torino nel caos di prima mattina

TORINO – Due scontri multipli hanno mandato in tilt la tangenziale di Torino nell’ora di punta del mattino. Il primo scontro ha coinvolto tre auto in direzione nord tra gli svincoli Regina Margherita e Venaria Reale, sul territorio comunale di Collegno. Non ci sono feriti ma la carreggiata è impegnata dalle auto coinvolte.

Il secondo scontro è di nuovo un tamponamento che ha coinvolto tre auto avvenuto allo svincolo Regina Margherita, sul territorio comunale di Torino. In questo caso ci sono due feriti non gravi trasportati in ambulanza all’ospedale Maria Vittoria di Torino e sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Il doppio tamponamento a catena ha causato una coda infinita che al momento si snoda lentamente fino a Sito.

