Prolungamento della tangenziale di Novara: Anas chiude alcune strade per i cantieri, ecco orari e date

NOVARA – A partire da lunedì 16 giugno e fino a venerdì 4 luglio a Novara la strada statale 299 “di Alagna” sarà chiusa al traffico per un tratto di circa due chilometri all’altezza di Santo Stefano. Durante la chiusura la circolazione sarà indirizzata sul percorso alternativo locale. La chiusura è dovuta ai lavori per la costruzione dell’asse della tangenziale di Novara in costruzione e il tratto aperto al traffico.

Per lo stesso motivo da lunedì 16 e fino a sabato 21 giugno lungo la statale 32 “Ticinese” sarà in vigore il restringimento della carreggiata in direzione Novara per un tratto di circa 400 metri in prossimità dell’intersezione con la tangenziale di Novara attualmente in esercizio. Tuttavia in concomitanza con l’Esame di Maturità, mercoledì 18 giugno il restringimento sarà attivo a partire dalle ore 9 del mattino.

Infine, giovedì 19 giugno sono in programma le prove di carico sul viadotto della tangenziale in costruzione che scavalca la statale 229 “del Lago d’Orta” al km 6 (località Vignale). Per consentire l’esecuzione delle prove in piena sicurezza la SS229 sarà chiusa al traffico dalle 8:30 alle 13:00 circa. Durante la chiusura la circolazione sarà indirizzata sul percorso alternativo locale costituito dalle statali 32 e 299.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese