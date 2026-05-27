Caos sulla tangenziale di Torino: un uomo si lancia dall’auto della polizia, trasportato al Cto

TORINO – Un pomeriggio difficile per gli automobilisti, soprattutto per quelli che mentre percorrevano la tangenziale di Torino si sono ritrovati davanti un uomo che si era appena lanciato da una auto in corsa.

Cosa è successo

È successo tutto nel pomeriggio di oggi, intorno alle 14, quando sulla tangenziale di Torino in direzione nord un uomo che stava viaggiando sull’auto della polizia, dopo essere stato fermato, ha deciso di lanciarsi dal veicolo in corsa nel tentativo di fuggire, così da non essere accompagnato a Malpensa. L’uomo è caduto sull’asfalto finendo in mezzo al traffico e alle auto che viaggiavano a velocità sostenuta, rischiando la propria vita e mettendo in pericolo anche gli altri.

Sul posto il personale sanitario del 118 e l’elisoccorso che ha trasportato l’uomo all’ospedale Cto di Torino: è rimasto ferito ma non risulta essere in pericolo di vita. Presenti anche polizia di Stato e stradale; restano da chiarire alcuni punti importanti: come abbia fatto ad aprire la portiera e perché, quindi, non fosse inserita la sicura.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese