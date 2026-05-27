Scontro stradale a Torino: centauro va in arresto cardiaco, trasportato in gravi condizioni al Cto

TORINO – È stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Cto di Torino il centauro di circa 30 anni rimasto coinvolto in uno scontro stradale.

Cosa è successo

Secondo quanto si apprende è successo tutto all’ora di pranzo di oggi, intorno alle 12, all’angolo tra corso Galileo Ferraris e via Fratelli Carle. Qui, per cause in fase di accertamento, il centauro alla guida di una moto da cross e la conducente dell’automobile, una Fiat Panda, si sono scontrati.

L’impatto è stato molto violento. Sul posto sono giunti subito i soccorsi; il personale sanitario del 118 ha subito praticato le manovre di rianimazione sul 30enne, andato in arresto cardiaco. Rianimato, il centauro è stato trasportato in condizioni molto critiche al Cto di Torino.

La donna è stata invece trasportata all’ospedale Mauriziano Umberto I.

Sul posto anche la polizia locale per i rilievi e le indagini del caso.

Notizia in aggiornamento

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