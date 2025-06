Rapina all’ufficio postale di Candelo: ladri in fuga dopo aver sparato un colpo e incendiato l’auto della fuga

CANDELO – Attimi di terrore questa mattina all’ufficio postale di Candelo, preso di mira da due rapinatori intorno alle 8.30, proprio all’orario di apertura. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo armato ha fatto irruzione nei locali minacciando il personale e costringendo gli impiegati a consegnare il denaro presente in cassa. Con lui c’era almeno un complice.

Durante l’assalto sembra sia stato esploso un colpo di pistola, ma fortunatamente non si registrano feriti. Terminato il colpo, i due si sono dati alla fuga, sottraendo un’auto a un passante. Il veicolo è stato ritrovato poco dopo nei pressi della ex stazione di Candelo: i rapinatori lo hanno incendiato per eliminare eventuali tracce, esplodendo anche un colpo in aria prima di dileguarsi.

Le forze dell’ordine hanno avviato immediatamente le ricerche, estese a tutto il territorio provinciale. Al momento si ipotizza la presenza di un possibile terzo complice.

