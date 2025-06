Bloccano il treno perché senza biglietto: denunciati due trentenni ad Arquata Scrivia

ALESSANDRIA – Hanno viaggiato senza biglietto su un treno regionale partito da Genova Brignole e diretto a Torino Porta Nuova, ma quando il controllore li ha scoperti, si sono mostrati aggressivi, pretendendo di arrivare comunque a destinazione. È successo nella giornata di ieri, mercoledì 18 giugno, sulla linea ferroviaria ligure-piemontese.

Il tentativo del capotreno di farli scendere alla stazione di Arquata Scrivia si è trasformato in un lungo stallo: i due uomini, entrambi sui trent’anni, hanno rifiutato di mostrare i documenti e di lasciare la carrozza. Il convoglio è rimasto fermo in stazione per diverso tempo, provocando un pesante ritardo sulla tratta.

Solo l’arrivo dei carabinieri di Arquata Scrivia ha consentito di riportare la calma: i due sono stati fatti scendere e denunciati per interruzione di pubblico servizio. Durante i controlli è emerso che entrambi erano anche irregolari sul territorio nazionale: per questo motivo erano già stati segnalati il giorno prima ad Alessandria dai carabinieri della stazione Cristo.

