Da Torino a San Siro per truffare ai concerti: spillavano fino a 1200 euro a ignari spettatori

MILANO – Partivano da Torino, andavo ai concerti a San Siro, a Milano, e truffavano gli spettatori. Si presentavano come volontari impegnati in una raccolta fondi benefica, offrendo ai fan in arrivo allo stadio di San Siro dei poster con frasi degli artisti in concerto, tra cui i Modà e Cesare Cremonini. In cambio, chiedevano un piccolo contributo: poco più di sei euro, a loro dire, destinati a un’associazione caritatevole.

Ma dietro l’apparente gesto altruista si nascondeva una truffa ben organizzata. Approfittando di momenti di distrazione o scarsa attenzione durante il pagamento con il Pos, caricavano importi ben più consistenti: 600, 800 e in alcuni casi persino 1200 euro, che finivano direttamente nei loro conti.

A far scattare le indagini sono state le denunce di alcuni spettatori raggirati, che si sono accorti troppo tardi dell’addebito anomalo. Gli agenti del Commissariato Bonola hanno così avviato una serie di accertamenti e sono riusciti a individuare sei persone coinvolte, cinque delle quali residenti a Torino, di età compresa tra i 28 e i 40 anni. I truffatori agivano in coppie, mescolandosi tra la folla prima e dopo i concerti.

Tutti e sei sono stati denunciati per truffa aggravata. Hanno alle spalle precedenti specifici per raggiri e altri reati contro il patrimonio. La polizia sta ora analizzando i dati dei dispositivi Pos utilizzati per cercare di quantificare con precisione il bottino complessivo, che secondo le prime stime ammonterebbe a diverse decine di migliaia di euro.

L’invito delle forze dell’ordine, rivolto soprattutto ai frequentatori di grandi eventi, è di prestare sempre massima attenzione durante i pagamenti digitali e di verificare immediatamente l’importo addebitato.

