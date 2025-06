Verbania, il Comune dona due computer alla Scuola Peron dopo un furto: “Restituiamo strumenti e fiducia ai ragazzi”

VERBANIA – Un piccolo furto con un grande impatto, soprattutto emotivo, per una scuola primaria e i suoi alunni. Nei giorni scorsi il Comune di Verbania ha scelto di intervenire concretamente per riparare al danno subito dalla Scuola primaria Peron, oggetto di un furto che aveva privato i bambini di due importanti strumenti tecnologici. L’amministrazione ha donato all’istituto due personal computer fissi per ristabilire la piena funzionalità delle dotazioni didattiche.

Lo ha stabilito ufficialmente una delibera comunale che recita: “al fine di ripristinare le dotazioni tecnologiche compromesse e garantire continuità didattica agli alunni coinvolti”. Un gesto semplice ma significativo, che restituisce agli studenti non solo due computer, ma anche la consapevolezza di non essere soli di fronte alle difficoltà.

A sottolinearne il valore è stata l’Assessora all’Istruzione di Verbania, Liala Sartori, presente al momento della consegna insieme alla referente di plesso Rosarita Zisa. Le sue parole hanno voluto andare oltre il singolo episodio per lanciare un messaggio chiaro sul ruolo dell’amministrazione pubblica: “Non possiamo spianare la strada ai nostri ragazzi, promettere loro che non incontreranno mai ostacoli. Ma abbiamo il dovere di dar loro tutti i mezzi possibili perché siano formati al meglio per superarli, quegli ostacoli.”

“Chi li aveva privati dei due computer probabilmente non ha neppure compreso che stava togliendo risorse a dei bambini”, ha aggiunto Sartori, “ma poco importa: restituirle loro ci ha reso orgogliosi. Siamo certi che la Scuola Peron ora li adopererà al meglio!”

Un piccolo atto di riparazione, dunque, che assume però un grande significato: quello di una comunità che non si limita a condannare un gesto ingiusto, ma si mobilita per rispondere con responsabilità e attenzione verso il futuro dei più piccoli.

