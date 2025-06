Lascia il cane in auto sotto il sole: fermato dalla polizia locale di Vercelli mentre cerca di disfarsi del corpo

VERCELLI – Un uomo di 40 anni è stato segnalato da alcuni cittadini alla polizia locale di Vercelli per dei movimenti sospetti. All’arrivo degli agenti l’uomo stava cercando di disfarsi del corpo, ormai senza vita del suo pitbull, lasciato in macchina sotto il sole. I poliziotti non hanno potuto far nulla per l’animale.

Per la situazione è arrivata la Lega Nazionale per la Difesa del Cane a presentare una denuncia contro il proprietario per maltrattamento e detenzione in condizioni incompatibili con la natura dell’animale.

“È inaccettabile che la vita di un cane venga messa a rischio per disattenzione o ignoranza. I colpi di calore non sono uno scherzo: sono rapide, devastanti e quasi sempre mortali. Chi vive con un cane ha precise responsabilità” – dichiara un portavoce della LNDC.

Cosa fare se si vede un cane in difficoltà in auto: 1. Verificare la situazione:

Accertarsi che il cane sia in difficoltà, ad esempio se sta ansimando eccessivamente, è agitato o mostra altri segni di sofferenza. 2. Cercare il proprietario: Tentare di individuare il proprietario dell’auto per avvisarlo della situazione. 3. Contattare le forze dell’ordine: Se non si riesce a trovare il proprietario o se la situazione è critica, contattare immediatamente le forze dell’ordine (Polizia, Carabinieri, Polizia Municipale) o il 112 (numero unico di emergenza). 4. Non rompere il finestrino (a meno che non sia strettamente necessario): Se la vita del cane è in pericolo imminente, la rottura del finestrino può essere giustificata, ma è sempre meglio consultare le forze dell’ordine prima di agire in questo modo.

In sintesi, è fondamentale non lasciare mai un cane da solo in auto sotto il sole perché in soli 10 minuti la temperatura interna del veicolo può diventare pericolosa per il cervello e altri organi dell’animale fino a diventare letale. Se si nota una situazione di pericolo, agire tempestivamente contattando le autorità competenti.

Immagine di repertorio

