Finge di farsi investire a Torino per truffare automobilista ma ci sono i vigili e lo arrestano

TORINO – Un uomo di 60 anni è stato arrestato a Torino con l’accusa di essere un truffatore seriale. L’uomo è stato colto in flagrante mentr esimulava di essere investito da un’auto per poi chiedere un risarcimento in contanti alla malcapitata autista.

La polizia municipale aveva già ricevuto una ventina di segnalazioni a suo carico ed ha così deciso di seguirlo. Gli agenti lo hanno così visto mentre, vestito in abiti eleganti, si è nascosto tra le auto in via Pianezza. All’improvviso ha sferrato un calcio ad un’auto di passaggio e si è buttato a terra.

Quando la conducente si è fermata a soccorrerlo le ha mostrato i pantaloni strappati ed ha chiesto un risarcimento immediato per evitare la denuncia. Gli agenti hanno aspettato che la donna prelevasse dei soldi ad un bancomat lì vicino e li consegnasse all’uomo. A quel punto sono intervenuti e lo hanno arrestato per truffa.

L’uomo aveva anche una spugnetta sporca di liquido rosso, che gli serviva per simulare ferite con sanguinamento. Ora dovrà rispondere di una ventina di truffe tutte simili. E’ tra l’altro recidivo, perchè condannato in passato per episodi simili.

