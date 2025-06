Ciclista investito da un’auto a Bogogno, è in codice rosso all’ospedale di Novara

NOVARA – Intorno alle 13 di oggi, 19 giugno, a Bogogno un’auto ha investito un ciclista in via Roma. L’uomo in sella alla bici, un 52enne, è caduto a terra e ha riportato gravi ferite. L’ambulanza, giunta sul posto, lo ha trasportato all’ospedale di Novara in codice rosso.

