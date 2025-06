Al via i lavori sulla Provinciale 173 dell’Assietta: riapertura prevista per il 1° luglio

PIEMONTE – Sono attualmente in corso le operazioni di messa in sicurezza della Strada Provinciale 173 dell’Assietta, che collega Pian dell’Alpe a Sestriere.

L’obiettivo è garantire la riapertura dell’intero percorso (lungo 36 chilometri, di cui 7 gestiti dal Comune di Sestriere e 29 dalla Città Metropolitana) entro martedì 1° luglio. Tuttavia, la data potrà essere confermata solo la prossima settimana, dopo un’attenta valutazione delle condizioni del tracciato.

Nel frattempo, per domenica 29 giugno è prevista una deroga temporanea alla chiusura invernale, in occasione della gara di mountain bike La Via dei Saraceni, che interesserà il tratto tra Colle Blegier e Colle Basset (dal km 6+900 al km 16+560).

Le operazioni di manutenzione includono la rimozione di slavine, massi e detriti, il ripristino della segnaletica verticale danneggiata dall’inverno, e il rifacimento dei muri di sostegno e contenimento. Solo al termine di queste attività sarà valutata la piena percorribilità della strada.

Una volta riaperta, la SP 173 resterà accessibile fino al 31 ottobre, salvo maltempo o nevicate precoci. Come ogni anno, saranno in vigore specifiche limitazioni: velocità massima di 30 km/h, divieto di sorpasso e di sosta fuori dagli spazi segnalati, divieto di transito per veicoli oltre le 3,5 tonnellate e più larghi di 2 metri. Nei mesi di luglio e agosto, la strada sarà chiusa al traffico motorizzato ogni mercoledì e sabato dalle 9 alle 17, salvo eccezioni come la Festa del Piemonte del 19-20 luglio.

La prossima chiusura stagionale è prevista dal 1° novembre 2025 al 30 giugno 2026, con possibili proroghe in base alle condizioni del tracciato.

