Allerta meteo in Piemonte: in arrivo nubifragi. Biella la prima ad essere colpita

TORINO – Forti raffiche di vento e un improvviso oscuramento del cielo stanno interessato diverse aree della regione, segnali evidenti dell’arrivo di un possibile nubifragio.

Le prime avvisaglie si sono registrate, in particolare tra il Canavese e il Biellese, dove il cielo si è fatto rapidamente scuro e le condizioni atmosferiche sono peggiorate in pochi minuti. A Biella una violenta pioggia ha trasformato le strade in veri e propri torrenti.

Colpito anche il teatro Comunale, dove stasera doveva andare in scena lo spettacolo “Beatus”. Il danno più grave è però rappresentato dal crollo delle lastre di parte del tetto della scuola media da Vinci.

La Protezione Civile e Arpa Piemonte monitorano l’evoluzione della situazione e invitano alla massima prudenza.

Sono attesi temporali intensi, con possibili grandinate e forti precipitazioni localizzate.

