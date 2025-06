Scontro tra moto sulla statale del Lago Maggiore: grave un trentenne

NOVARA – Scontro tra due moto nel primo pomeriggio di oggi, lungo la statale del Lago Maggiore, nel territorio comunale di Meina. A rimanere coinvolti sono stati due motociclisti, entrambi intorno ai trent’anni.

Secondo le prime ricostruzioni, i due veicoli si sono urtati in circostanze ancora da chiarire. Ad avere la peggio è stato uno dei centauri, soccorso in codice rosso e trasportato d’urgenza in elicottero all’Ospedale Maggiore di Novara. Le sue condizioni sarebbero critiche ma stabili.

L’altro motociclista, anch’egli caduto, ha riportato ferite meno gravi e non risulterebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e gestire la viabilità.

