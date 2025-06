Il punto sul maltempo che ha colpito il Piemonte con grandine, nubifragi e vento: le zone più colpite

TORINO – Come previsto, un sistema temporalesco atteso tra il tardo pomeriggio e la prima serata di sabato 21 giugno, con raffiche di vento fino a oltre 100 km/h, nubifragi e grandinate di medio-grandi dimensioni si è abbattuto sul Piemonte.

Maltempo sul Piemonte

Infatti, come da ultimo aggiornamento del meteorologo Andrea Vuolo, dopo un’altra giornata calda, con temperature massime fino a 30-33°C in pianura, i primi violenti temporali si sono formati da metà pomeriggio sui rilievi e pianure adiacenti di VCO, Sesia e Biellese, per poi estendersi verso alto Canavese, Vercellese, Monferrato e basso Piemonte tra le 18 e le 22.

I temporali, accompagnati da impetuose raffiche di vento fino a 70-90 km/h, sono stati caratterizzati anche da violente precipitazioni, con accumuli pluviometrici talora abbondanti fino ad oltre 50-70 millimetri (con picchi di 90 nel Monferrato) che hanno causato diversi disagi e allagamenti in molte zone del Piemonte settentrionale ed orientale, oltre che su alcuni settori del Cuneese più meridionale, insieme a ingenti grandinate soprattutto su Biellese e Valsesia (qui chicchi fino a 5 centimetri di diametro).

Le zone più colpite

Situazione critica nell’Alessandrino. A Valle San Bartolomeo, frazione d di Alessandria il passaggio del violento sistema temporalesco a Nord della città ha scaricato fino ad oltre 80 millimetri di pioggia in poco più di un’ora. Lasciando le strade allagate e piene di fango. Danni e alberi sradicati a Mirabello Monferrato e allagamenti a Bassignana; molte le zone senza energia elettrica.

Nel Biellese si sono registrati danni in particolare nella zona di Cossato con vento forte e la caduta di grandine per almeno un quarto d’ora. Diverse le richieste di intervento ai vigili del fuoco. Il tetto della Scuola media Leonardo Da Vinci è stato scoperchiato dal vento, con lamiere sollevate e disperse nei pressi dell’edificio. In città numerosi allagamenti, tra cui quello della parte inferiore del teatro comunale e di diversi garage.

Maltempo anche in provincia di Torino. Nel Pinerolese sono esondati rii e piccoli torrenti tra Roletto e Frossasco. Fortissime grandinate hanno colpito Pinerolo e parte del Canavese.

A Vercelli il temporale ha abbattuto alcuni alberi. Un nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio su Crescentino, provocando numerosi disagi in diversi punti del territorio. La situazione più critica si è registrata nei pressi della stazione ferroviaria, dove un tetto è stato sradicato dalla furia del vento e della pioggia, finendo sui binari e causando l’interruzione della linea Chivasso – Casale.

Cosa aspettarci nelle prossime ore

Per oggi è previsto un rapido miglioramento con ampie schiarite, salvo locali acquazzoni tardo pomeridiani sui rilievi del Cuneese. Seguirà poi un’ultima settimana di giugno pienamente estiva – dice il meteorologo Vuolo – e con caldo in graduale nuova accentuazione, soprattutto verso il weekend. Non mancherà, tuttavia, qualche breve temporale di calore in montagna nel pomeriggio-sera di lunedì, in quello di mercoledì e poi probabilmente anche giovedì, qui con possibili temporali in sconfinamento fin sulle pianure a Nord del Po.

