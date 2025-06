Truffa del falso incidente: arrestati a Domodossola tre truffatori

DOMODOSSOLA – Un nuovo episodio della “truffa del falso incidente” si è concluso con l’arresto di tre persone: una donna e due uomini, fermati dai carabinieri di Domodossola per truffa aggravata ai danni di un’anziana.

Il raggiro seguiva uno schema ormai noto ma purtroppo ancora efficace: una telefonata allarmante in cui si annunciava un incidente stradale provocato da un nipote, con la richiesta urgente di denaro o oro per evitare l’arresto. In preda al panico e credendo di aiutare un familiare in difficoltà, la vittima aveva già consegnato 950 euro in contanti ai malviventi.

Grazie ad alcune segnalazioni precedenti e a un’attenta attività di controllo, una pattuglia dei carabinieri in borghese ha individuato e seguito i sospetti, cogliendoli sul fatto proprio mentre stavano portando a termine il colpo.

I tre truffatori sono stati bloccati e arrestati, mentre la somma sottratta è stata restituita all’anziana.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese