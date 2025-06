Morto lo scultore Arnaldo Pomodoro, le sue opere anche in Piemonte

TORINO – La Fondazione “Arnaldo Pomodoro” comunica la scomparsa del celebre scultore romagnolo di cui porta il nome. Classe 1926, Arnaldo Pomodoro avrebbe compiuto 99 anni oggi, 23 giugno.

Nato a Montebello di Romagna, ha vissuto l’infanzia e la formazione a Pesaro. Dal 1954 viveva e lavorava a Milano, ma ha prodotto opere in tutto il mondo. A Torino aveva realizzato nel 2006 il “Cuneo con frecce” di fronte alla sede della SMAT in corso XI febbraio e la scultura “Triade” nella rotonda in corso Maroncelli, ma era stato attivo in altre località piemontesi.

Casale Monferrato (AL), Rivoli (TO), Castellamonte (TO), Biella e Ameno (NO) ospitano alcune sue importanti realizzazioni. «Con la scomparsa di Arnaldo Pomodoro il mondo dell’arte perde una delle sue voci più autorevoli, lucide e visionarie. Il Maestro lascia un’eredità immensa» lo ricorda la direttrice generale della Fondazione.

