Striscioni a Torino sulla Gran Madre e Mirafiori: Elkann paga i festeggiamenti ma a Mirafiori solo licenziamenti

TORINO – Fiom Cigl ha affisso questa mattina due striscioni, uno sul cancello di Mirafiori e l’altro sulla cancellata della Gran Madre per contestare Stellantis e i suoi rapporit con la città. “Elkann paga i festeggiamenti ma a Mirafiori solo licenziamenti” è quanto si legge sullo striscione affisso a Mirafiori.

“Elkann per il patrono lanci la Grande Panda a Torino, ma qui ci resta solo il declino. Tuo nonno si sta rivoltando”. è invece quanto recita lo striscione affisso alla Gran Madre, con vista su Piazza Vittorio, dove domani si svolgerà il mega concerto per San Giovanni, sponsroizzato proprio da Stellatis per promuovere la Grande Panda, che però viene prodotta ormai in Serbia e non a Torino.

