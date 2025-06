Camera riceve il Lucie Spotlight Award, l’Oscar per la fotografia

TORINO – CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia (con cui quest’anno abbiamo collaborato per l’assegnazione del Premio al Piemontese dell’anno) ha ricevuto uno dei premi più prestigiosi del panorama fotografico mondiale: il Lucie Spotlight Award, consegnato lo scorso sabato durante la cerimonia dei Lucie Awards 2025, organizzata dalla Lucie Foundation ad Ostuni, in Puglia.

A ritirare il riconoscimento sono stati Walter Guadagnini, direttore artistico di CAMERA, ed Emanuele Chieli, presidente dell’istituzione torinese. Il premio arriva in un anno particolarmente significativo: il 2025 segna infatti il decimo anniversario dalla fondazione del centro, punto di riferimento nazionale e internazionale per la cultura fotografica.

I Lucie Awards

I Lucie Awards sono nati per celebrare i grandi maestri della fotografia, valorizzare la ricerca dei fotografi contemporanei e premiare istituzioni e personalità che si distinguono nella promozione della fotografia a livello globale. Il Lucie Spotlight Award viene assegnato a realtà che si distinguono per l’originalità, l’impatto e la capacità di dialogare con pubblici diversi.

CAMERA è stata scelta proprio per il suo approccio inclusivo, educativo e sociale, espresso attraverso un programma culturale ricco e articolato che comprende mostre, incontri, workshop e attività formative. Una progettualità che ha saputo coniugare l’eccellenza curatoriale con l’accessibilità, l’ascolto e l’apertura a tutte e tutti, facendo della fotografia uno strumento di dialogo e riflessione condivisa.

«Essere tra i tredici premiati al mondo per questa edizione ci rende profondamente orgogliosi – si legge nel messaggio diffuso dal centro –. È un segnale forte che conferma la validità della nostra missione: costruire uno spazio vivo in cui la cultura fotografica possa essere vissuta da tutti, senza barriere fisiche o sensoriali, e dove trovino spazio sia i grandi maestri sia le nuove generazioni».

CAMERA ha voluto ringraziare la Lucie Foundation, i propri fondatori, partner e collaboratori, nonché i tanti artisti, curatori, editori e appassionati che ogni giorno contribuiscono a far crescere e diffondere il linguaggio fotografico. «Questo premio è anche vostro – conclude il comunicato –. Grazie di cuore da tutto lo staff di CAMERA».

